Правки в сайте на joomla 1.5

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка137 просмотров
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1. На сайте с joomla 1.5 необходимо оформить страницу с видео. Сейчас это выглядит так - http://paseka.com.ua/27/, а должно быть превью 5 видео роликов в ряд c названием, при клике проигрывание видео в всплывающем (или новом) окне.

Заявки без указания сроков и стоимости НЕ рассматриваются

Joomla
13 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$60
2 дня
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
Спасибо Сергею за заказ, доволен оплатой и содействием в процессе работы, всегда вовремя отвечает если что-то требуется уточнить. Советую сотрудничать!
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