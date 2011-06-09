Правки в сайте на joomla 1.5

1. На сайте с joomla 1.5 необходимо оформить страницу с видео. Сейчас это выглядит так - http://paseka.com.ua/27/, а должно быть превью 5 видео роликов в ряд c названием, при клике проигрывание видео в всплывающем (или новом) окне.

Заявки без указания сроков и стоимости НЕ рассматриваются