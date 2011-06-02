Простой wordpress сайт

$400
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки168 просмотров
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Ищется человек знающий Wordpress

Первый заказ – нужно сделать простой wordpress сайт:

1) Кастомная регистрация пользователей

2) Интерграция с платёжной системой (оплата во время регистрации)

При успешном выполнение будут ещё заказы.

Приветствуется знание английского. Предпочтение отдается кандидатам из Санкт-Петербурга.

Стучитесь в скайп, я голосом всё объясню.

WordPress
13 лет назад
sn0
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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