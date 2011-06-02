1. сделать сборный товар: стоимость товаров на сайте должна формироваться из комплектующих, скрытых из каталога, а именно их количества, типов, и наценки, установленной админом 2. настроить отображаемые у товаров поля, сайт: teravolt.users.ru 3. настроить социальные сети 4. сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищется человек знающий Wordpress
Первый заказ – нужно сделать простой wordpress сайт:
1) Кастомная регистрация пользователей
2) Интерграция с платёжной системой (оплата во время регистрации)
При успешном выполнение будут ещё заказы.
Приветствуется знание английского. Предпочтение отдается кандидатам из Санкт-Петербурга.
Стучитесь в скайп, я голосом всё объясню.
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