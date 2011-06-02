Внести ряд изменений в сайт на Битриксе

Приветствую.

Требуется специалист по cms Битрикс для внесения ряда изменений на существующим сайте, а также для совместной работы над проектами в будущем.

Список необходимых изменений предоставлю по запросу. Прошу направлять информацию о себе (опыт, примеры работ, отзывы) по адресу [email protected]