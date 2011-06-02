Настроить сайт на юкозе.

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок135 просмотров
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От меня фотографии и статьи, от вас настройка разделов и размещение материала.

У вас обязательно должен быть опыт создания подобных сайтов.

13 лет назад
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
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