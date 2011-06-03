Переход сайта с Joomla на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки138 просмотров
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Задача : перенести готовый сайт с Джумлы на Битрикс.

Битрикс с доменом и хостинг настроены.

Два инфоблока 18 страниц

Ссылку на сайт дам после вашего отклика.

Joomla
13 лет назад
ONEwebZakaz
Сергей 
58 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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