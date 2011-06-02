Требуется bitrix специалист для выполнения мелких доработок в интернет-магазине. Например вывод цены в результатах поиска, настройка фильтра в каталоге и т.д. Оплата сдельная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить ошибки на сайте joomla+virtuemart
1. проблемы с регистрацией
2. проблемы с оформлением заказа
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skype: vetalsbs
ICQ: 7498863
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