Нужно сделать правки на Битриксе

Требуется bitrix специалист для выполнения мелких доработок в интернет-магазине. Например вывод цены в результатах поиска, настройка фильтра в каталоге и т.д. Оплата сдельная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых разделов на сайте . Основной функционал на сайте есть. Редакция бизнес.
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