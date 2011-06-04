Работы по Joomla

$10
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки135 просмотров
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Sh404 знаем?

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каталог

нужно автомато просатвить категория

другие ссылки

ну и у товаров чтобы они тоже сами подхватывались

Joomla
13 лет назад
RaboTnik77
Екатерина 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад