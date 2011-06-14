Приватный проект для Гырбу Олег (codercvua)

$20
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка88 просмотров
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Необходимо разработать модули для joomla. Приватный проект для Гырбу Олег (codercvua).

13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
codercvua
Олег 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
После нашего сотрудничества решила снова обратиться к Олегу для разработки компонента для Joomla. Снова работа была выполнена в оговоренные сроки, никаких замечаний. Рекомендую к сотрудничеству еще раз.
Второй проект с Риной. Все чисто и гладко. Оплата получена. Рекомендую.