Натяжка дизайна + консультация по джумле

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки131 просмотр
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Добрый день

У нас проект сайт+форум = сделать новый дизайн и модернизировать сайт

Взяться за него не успели = сайт атаковали

Так как это сайт публичного университета то пока они ищут и восстанавливают коды фтп и сервера кторый непонятно кто и когда делал

Нужна консультация по ситуации с сайтом и затем мы отдадим тому же человеку заказ на нарезку дизайна и натяжку на джумлу тоже

13 лет назад
AOV
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад