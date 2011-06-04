Натяжка дизайна + консультация по джумле

Добрый день

У нас проект сайт+форум = сделать новый дизайн и модернизировать сайт

Взяться за него не успели = сайт атаковали

Так как это сайт публичного университета то пока они ищут и восстанавливают коды фтп и сервера кторый непонятно кто и когда делал

Нужна консультация по ситуации с сайтом и затем мы отдадим тому же человеку заказ на нарезку дизайна и натяжку на джумлу тоже