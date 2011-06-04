Доработать систему управления сайтом

Есть сайт sfabriki.ru, там стоит система управления webAsyst

нужно там немного переделать и сделать как на http://www.maryino-mebel.ru

А именно:

сделать чтобы мебель мягкая(и все с тканями) и ткани выбирались по такому алгоритму

http://www.maryino-mebel.ru/product/alia-divan-evroknizhka/

а шкафы купе по такому (и все корпусное)

http://www.maryino-mebel.ru/product/koncept-13-shkaf-kupe/

системы управления одинаковые

ну естественно ткани и материалы тоже перенести от туда.

Оплата по факту выполненной работы.

Оплата на WMR кошелек.