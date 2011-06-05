Нужно сделать 2-й язык англ. на сайт HostCms

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать 2ой язык англ на сайт HostCms

перевод и доступы к сайту предоставлю

от вас сроки и бюджет

13 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад