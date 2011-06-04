Мелкие доработки на Joomla 1.5

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок213 просмотров
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Не хватает времени, сегодня надо сделать эти мелкие доделки.

www.mostcare.nl/

- сделать правильные url. Хостинг работает на windows server.

- поменять мета тег "author".

С ув. Андрей

Joomla
13 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад