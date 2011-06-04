Мелкие доработки на Joomla 1.5

Требуется специалист с опытом на битриксе, нужно доделать функционал некоторых разделов на сайте . Основной функционал на сайте есть. Редакция бизнес.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не хватает времени, сегодня надо сделать эти мелкие доделки.
- сделать правильные url. Хостинг работает на windows server.
- поменять мета тег "author".
С ув. Андрей
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