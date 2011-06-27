Натянуть сверстанную страницу на ModX revo

Есть сайт sfabriki.ru, там стоит система управления webAsyst нужно там немного переделать и сделать как на http://www.maryino-mebel.ru А именно: сделать чтобы мебель мягкая(и все с тканями) и ткани выбирались по такому алгоритму http://www.maryino-mebel.ru/product/alia-divan-evroknizhka/ а шкафы купе по такому (и все ...