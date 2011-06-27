Натянуть сверстанную страницу на ModX revo

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок182 просмотра
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Есть уже сверстанная страница. Натянуть на modx revo. Страница такого вида: http://pix.am/bk5U.png

По результатам этой страницы будет еще 3 страницы.

Предлагайте цену и сроки.

MODX
13 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fil-den_92
Денис 
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Все хорошо и четко делает. В некоторых моментах он сам подсказывает как будет лучше, даже если это прибавит ему еще работы. Хороший профессионал. Ответственен и делает все четко. Будем еще сотрудничать.
Все хорошо, спасибо за работу.