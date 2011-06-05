ПО динамически изменяемых разделов сайтов

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

А) не должно зависеть от операционной системы либо определенной платформы;

б) не должно базироваться на автоматических системах управления содержимым сайтов (т.н.CMS), платных либо бесплатных к использованию;

в) не должно зависеть от программных модулей с ограниченным использованием;

г) права на программный код и его свободную модификацию должны быть переданы заказчику

Жду ваших предложений!

13 лет назад
marina-office
Марина 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад