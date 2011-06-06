Переделать статичное меню в выпадающее

Есть сайт http://fitstore.com.ua и есть дизайнер который делает его редизайн. Нужно будет сделать верстку под Мagento по его дизайну и подстроить его при необходимости. Структура сайта остается такой же. Работаю только с опытными и ответственными людьми! Кто не ...