Переделать статичное меню в выпадающее

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки171 просмотр
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Исходное статичное меню на сайте

http://toniruem-vse.ru/

Необходимо переделать меню, в примерно такой вид

http://cyberchimps.com/neuroprodemo/

13 лет назад
ready
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AnnaSe
Анна 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$24
1 день