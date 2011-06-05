Создать каталог для сайта

Html PHP XSL MySQ

Есть 3 готовых сайта на host*CMS с одной базой.

Делаем единый каталог для всех трех сайтов.

Параметры позиции в каталоге: название, код, описание, фото малое, фото большое, принадлежность к категориям (3 шт.), плюс связанный набор характеристик (список из 10 групп характеристик по 5 позиций в каждой).

Форма добавления позиции в каталог - из фронта каждого сайта, после авторизации. Авторизация и личный кабинет на сайте уже реализованы.

Система управления host*CMS.

Задачи:

1) Настроить шаблоны вывода позиций катлога на host*CMS, внешний вид вывода предоставляется в PSD.

2) Настроить шаблоны вывода формы добавления позиций в каталог во фронте трех сайтов.

3) Реализовать поиск позиций по каталоге по параметрам.

ВНИМАНИЕ!

- Только для специалистов-частников, от студий и посредников не рассматриваю.

- Рассмотрю предложения только с ценой и сроками, если вопросы - все обсуждения в личке.

- Оплата после выполнения.