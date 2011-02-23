AnnaSe

Анна AnnaSe

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
WordPress

Работаю с WordPress - установка, подбор дизайна, установка и подбор плагинов, написание плагинов, устранение проблем. Могу сделать под ключ.

Уверенно владею HTML (руками), CSS, Photoshop. Уверенно работаю в таких IDE: Microsoft Visual Studio, Netbeans, Eclipse, JBuilder.

Могу установить, настроить и отредактировать различные CMS.

А также PHP, MySQL, XML, JavaScript, Ajax/jQuery, С++, win32 API

Отзывы заказчиков

doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Настроить две формы на Wordpress
WordPress
Спасибо за качественную работу и быструю реакцию. Обязательно обращусь еще.
Четкая постановка задачи. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.
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