WordPress

Работаю с WordPress - установка, подбор дизайна, установка и подбор плагинов, написание плагинов, устранение проблем. Могу сделать под ключ.

Уверенно владею HTML (руками), CSS, Photoshop. Уверенно работаю в таких IDE: Microsoft Visual Studio, Netbeans, Eclipse, JBuilder.

Могу установить, настроить и отредактировать различные CMS.

А также PHP, MySQL, XML, JavaScript, Ajax/jQuery, С++, win32 API