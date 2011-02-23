WordPress
Работаю с WordPress - установка, подбор дизайна, установка и подбор плагинов, написание плагинов, устранение проблем. Могу сделать под ключ.
Уверенно владею HTML (руками), CSS, Photoshop. Уверенно работаю в таких IDE: Microsoft Visual Studio, Netbeans, Eclipse, JBuilder.
Могу установить, настроить и отредактировать различные CMS.
А также PHP, MySQL, XML, JavaScript, Ajax/jQuery, С++, win32 API
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Спасибо за качественную работу и быструю реакцию. Обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи. Мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество.