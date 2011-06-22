Исходное статичное меню на сайте http://toniruem-vse.ru/ Необходимо переделать меню, в примерно такой вид http://cyberchimps.com/neuroprodemo/
Кастомизировать тему Wordpress 3 под наш дизайн
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется помощь в кастомизации купленной темы для Wordpress 3 под наш дизайн.
Наш дизайн сделан на основе этой темы.
CMS Wordpress 3.1.3 и купленная тема уже установлены на сервер (детали хоста и PSD дизайны всех необходимых страниц (11 шт.) будут предоставлены выбранному исполнителю).
Весь контент вставлять не нужно (этим займется менеджер). Требуется только привести сайт к виду, как на наших дизайнах.
Посмотреть тему можно здесь: *********
Текущее состояние проекта можно смотреть здесь: *********
(CMS и тему можно установить заново, если потребуется).
Работа очень срочная (сегодня нужно сделать если не все, то основное - главную (обязательно), фотогалерею, страницу с текстом, контакт). Оплата электронным переводом (PrivatMoney, Webmoney, Контакт или др.) или наличными (только для Харькова) по факту выполнения работы в тот же или на следующий день (в рабочие часы банков).
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