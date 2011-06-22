Кастомизировать тему Wordpress 3 под наш дизайн

Срочно требуется помощь в кастомизации купленной темы для Wordpress 3 под наш дизайн.

Наш дизайн сделан на основе этой темы.

CMS Wordpress 3.1.3 и купленная тема уже установлены на сервер (детали хоста и PSD дизайны всех необходимых страниц (11 шт.) будут предоставлены выбранному исполнителю).

Весь контент вставлять не нужно (этим займется менеджер). Требуется только привести сайт к виду, как на наших дизайнах.

Посмотреть тему можно здесь: *********

Текущее состояние проекта можно смотреть здесь: *********

(CMS и тему можно установить заново, если потребуется).

Работа очень срочная (сегодня нужно сделать если не все, то основное - главную (обязательно), фотогалерею, страницу с текстом, контакт). Оплата электронным переводом (PrivatMoney, Webmoney, Контакт или др.) или наличными (только для Харькова) по факту выполнения работы в тот же или на следующий день (в рабочие часы банков).