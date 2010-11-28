Требуется вебмастер для создания сайтов визиток

Нужен вебмастер. (немного копирайтер, немного дизайнер)

Периодически появляются заказы на сайты - визитки.

Требования:

5-10 страниц контента

шаблонный дизайн (вставка логотипа фирмы, небольшая корректировка дизайна)

CMS предпочтительно wordpress (рассмотрю ваш вариант)

От вас нужен будет архив сайта и дамп базы данных.

PS самое главное это дизайн!Под вордпресс много очень красивых шаблоновв паблике. Предпочитаю минимализм, на белом фоне панель навигации в виде ссылок, логотип фирмы, информация о фирме и красиво расположенная картинка по теме сайта.(пример finbrok.ru,bank-garant.com, transles-group.ru)

Пишите цену и срок выполнения 1 сайта. Желательно портфолио. Реально выполнять 1 сайт в день, соответственно цена должна быть адекватная ( в данный момент требуется 3 сайта)