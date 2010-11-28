Требуется вебмастер для создания сайтов визиток

Требуются специалисты, готовые работать с разными задачами от сайта-визитки до уверенного интернет магазина на постоянной основе. Есть много работы в сфере создания интернет магазинов. За подробностями в скайп: gelentvagen96
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен вебмастер. (немного копирайтер, немного дизайнер)
Периодически появляются заказы на сайты - визитки.
Требования:
5-10 страниц контента
шаблонный дизайн (вставка логотипа фирмы, небольшая корректировка дизайна)
CMS предпочтительно wordpress (рассмотрю ваш вариант)
От вас нужен будет архив сайта и дамп базы данных.
PS самое главное это дизайн!Под вордпресс много очень красивых шаблоновв паблике. Предпочитаю минимализм, на белом фоне панель навигации в виде ссылок, логотип фирмы, информация о фирме и красиво расположенная картинка по теме сайта.(пример finbrok.ru,bank-garant.com, transles-group.ru)
Пишите цену и срок выполнения 1 сайта. Желательно портфолио. Реально выполнять 1 сайт в день, соответственно цена должна быть адекватная ( в данный момент требуется 3 сайта)
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