Дизайнеры, веб-программисты. (Зеленогорск)

$1000
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Нужны веб-программисты, сеошники, верстальщики, флешеры, маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, системные администраторы.

Другими словами нужны все, кто связан с интернет-технологиями, рекламой.

Обязательна работа в офисе. Красноярский Край, г. Зеленогорск. Светлое помещение, отличные рабочие станции и уютный уголок для отдыха - обеспечу :)

13 лет назад
SiDChik
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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