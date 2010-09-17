Разработчик на .NET

Требуется программист на 1-4 часа в день для выполнения работ по созданию и доработке сайтов на .NET 4.0, C#, MVC, SQL Server 2008.

Укажите, пожалуйста, в заявке Вашу ставку в час, сделанные Вами работы и сроки (!) их выполнения.