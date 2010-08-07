В студию нужны мастера "сайтов под ключ"

Требуется на постоянную работу web-мастер для поддержки и создания сайтов. Требования: - обязательность - аккуратность - быстрое изучение новых технологий - нормальное знание русского языка (элементарная грамотность) - оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах Знания и навыки: - знание (X)HTML‚ CSS‚ ...
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Наша студия обьявляет набор мастеров "сайтов под ключ", название студии Hasty Pasty, уже есть 1 проект..
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