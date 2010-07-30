Набор команды в веб студию

Здравствуйте уважаемые соискатели. Я ищу сотрудников для удаленной работы по следущим вакансиям: - создание сайтов; - продвижение сайтов; - создание шаблонов; - дизайн сайтов; - веб-программирование; - SEO- оптимизация; - переводчики текстов; - создатели логотипов; - различные полиграфические работы; - создатели флеш и видео; - мнеджеры проектов Обращаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Создается очень перспективная студия дизайна, планируется тратить на ее продвижение по 500-1000$ в месяц.
Как вы знаете,чаще заказчики отдают предпочтение не обычным фрилансерам,а целым командам таких.
Конечно вы можете дальше сидеть и по 7 раз в минуту обновлять сайт в поисках заказа,потом таких как вы заявок будет еще 20 человек и,естественно, заказ все равно отдадут тому кто состоит в какой нибудь фирме/команде/студии.А можете помочь в развитии студии, как я сказал затраты на продвижение этой студии будут очень приличные, и могу гарантировать вам наличие постоянных заказов.
Сейчас требуются два исполнителя для завершения работы над ней.
1.Флеш программист.осталось совсем чуть чуть, переделать уже готовый сайт. знание технологий флеш и AS 3.0 на уровне не менее среднего обязательно.
2.php программист,тут осталось тоже совсем немного, только форму отправки сообщений дописать и все.
Сразу говорю,эта работа оплачиваться не будет, так как там делать то особо и нечего+ это будет НАША с вами студия,и в ваших же интересах сделать ее такой чтобы люди хотели заказать у нас услуги.
Требуются вообще: дизайнеры,верстальщики,сеошники, программисты и тп.
Все желающие и способные ,прошу пишите! не стесняйтесь) с КАЖДЫМ кандидатом(не зависимо от того сколько он на сайте и какой у него рейтинг) буду беседовать лично,все объясню и всю обсудим,придем к общему решению)
вот краткий список что от вас нужно:
Желание и умение работать в команде
знание и опыт своего дела
и не теряться со связи из за причин типа" мама попросила в одноклассники зайти" или" у меня девушка хочет на сумерки в кино сходить" !
Так что жду ваших предложений=)
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