Требуется руководитель проекта

Для создания проекта фотостокового сайта требуется проджект менеджер, который возьмется за проект от написания ТЗ, управления разаботкой, до его последующего сопровождения. На текущий момент есть наброски к ТЗ (50% необходимого), остальное выясняется в совместных очных совещаниях с руководителем.

Вкратце, это сайт фотостока, типа istockphoto.com или shutterstock.com, сайт будет делаться на уже существующем движке фотостока Xpoze.

От кандидата требуется опыт работы PM с удачно завершенными проектами. Приступить к проекту желательно в ближайшее время. По всем вопросам звоните 063 260 08 88, Андрей.