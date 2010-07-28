Требуется руководитель проекта

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка147 просмотров
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Для создания проекта фотостокового сайта требуется проджект менеджер, который возьмется за проект от написания ТЗ, управления разаботкой, до его последующего сопровождения. На текущий момент есть наброски к ТЗ (50% необходимого), остальное выясняется в совместных очных совещаниях с руководителем.

Вкратце, это сайт фотостока, типа istockphoto.com или shutterstock.com, сайт будет делаться на уже существующем движке фотостока Xpoze.

От кандидата требуется опыт работы PM с удачно завершенными проектами. Приступить к проекту желательно в ближайшее время. По всем вопросам звоните 063 260 08 88, Андрей.

13 лет назад
andy77
Андрей 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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