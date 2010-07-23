Разработчик сайтов html+php+mysql+xsl

Система управления Host***CMS (если не знакомы с этой CMS– первые проекты даю с учетом времени на освоение).

Работа попроектно, возможна постоянная занятость если сработаемся. Требования типовые для удаленной работы: оперативная обратная связь, ответственность за сроки.

Оплата возможна почасовая и попроектная. Присылайте свои расценки за 1 час.