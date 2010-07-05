Разыскиваю мастера по созданию магазинов на WebAsy

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка84 просмотра
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Разыскиваю мастера по созданию магазинов на WebAsyst.

От вас:

- Ссылки на 3-5 реализованных вами проектов

- Цена в среднем за проект (Вёрстка и установка!!!Без дизайна!!!)

- Цена за наполнение 1000/2000/5000 товаров (Если берётесь за такое конечно)

- Контакты

НЕ писать!!!

- У кого есть отрицательные отзывы

- У кого нет отзывов

- Меньше 6 месяцев на проекте

Предпочтение отдаю лучшему сочетанию цена+качество.

13 лет назад
barabei
Сергей 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
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