Требуется проектный менеджер (web, комьюнити)

ОБЯЗАННОСТИ

• Создание и продвижение нового социального сервиса компании;

• Организация и контроль проектной деятельности в рамках проекта;

• Изучение идеи проекта, подготовка концепции, определение плана мероприятий и бюджета для вывода продукта на рынок, тестирование продукта аудиторией;

• Сопровождение разработки проекта с точки зрения потребительских свойств и дальнейшей раскрутки проекта, тестировании прототипа, принятии основных решений;

• Предоставление корректной информации об уровне сервиса и контроль его изменения.

ТРЕБОВАНИЯ

• Опыт работы с крупными, динамическими веб-проектами, использующими большие базы данных, рассчитанные на высокую посещаемость (социальные сети, сайты знакомств и т.д.);

• Опыт раскрутки социальных сервисов и социальных сетей, создание и развитие коммьюнити вокруг проекта, планирование и реализация плана вывода и продвижения проекта;

• Владение инструментами проект-менеджмента, опыт самостоятельной проектной работы

• Эрудиция в области современных интернет-сервисов, личный интерес к ним и повседневное использование;

• Знание основных принципов продвижения сайтов;

• Понимание принципов Интернет-маркетинга;

• Знание инструментов статистики и аналитики сайтов;

• Стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность

• В/о, возраст 25-40 лет.

УСЛОВИЯ

Релокация (Европа), хороший пакет (оплата проживания, перелетов, виз; медстраховка, фитнес, английский). З/п от 80тр (рассмотрим Ваши ожидания в зависимости от уровня специалиста) Испытательный срок: 3 мес.

tel. - 8 (929) 6193605

e-mail - [email protected]

КА Soft-staff www.soft-staff.ru