Требуется проектный менеджер (web, комьюнити)

СТУДИЯМ И ФИРМАМ - БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. РЕЗЮМЕ ОТСЫЛАТЬ НА [email protected] --------- Для разработки и продвижения web-сайтов, требуется web-программист, дизайнер, SEO-специалист, верстальщик ТРЕБОВАНИЯ: Отличные знания, опыт: CMS (joomla, др), HTML Знание: JavaScript, PHP, mySQL, HTML, CSS, графических закетов Приветствуются знания: Smarty, ...
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ОБЯЗАННОСТИ
• Создание и продвижение нового социального сервиса компании;
• Организация и контроль проектной деятельности в рамках проекта;
• Изучение идеи проекта, подготовка концепции, определение плана мероприятий и бюджета для вывода продукта на рынок, тестирование продукта аудиторией;
• Сопровождение разработки проекта с точки зрения потребительских свойств и дальнейшей раскрутки проекта, тестировании прототипа, принятии основных решений;
• Предоставление корректной информации об уровне сервиса и контроль его изменения.
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы с крупными, динамическими веб-проектами, использующими большие базы данных, рассчитанные на высокую посещаемость (социальные сети, сайты знакомств и т.д.);
• Опыт раскрутки социальных сервисов и социальных сетей, создание и развитие коммьюнити вокруг проекта, планирование и реализация плана вывода и продвижения проекта;
• Владение инструментами проект-менеджмента, опыт самостоятельной проектной работы
• Эрудиция в области современных интернет-сервисов, личный интерес к ним и повседневное использование;
• Знание основных принципов продвижения сайтов;
• Понимание принципов Интернет-маркетинга;
• Знание инструментов статистики и аналитики сайтов;
• Стрессоустойчивость, пунктуальность, ответственность
• В/о, возраст 25-40 лет.
УСЛОВИЯ
Релокация (Европа), хороший пакет (оплата проживания, перелетов, виз; медстраховка, фитнес, английский). З/п от 80тр (рассмотрим Ваши ожидания в зависимости от уровня специалиста) Испытательный срок: 3 мес.
tel. - 8 (929) 6193605
e-mail - [email protected]
КА Soft-staff www.soft-staff.ru
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