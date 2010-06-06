СТУДИЯМ И ФИРМАМ - БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. РЕЗЮМЕ ОТСЫЛАТЬ НА [email protected] --------- Для разработки и продвижения web-сайтов, требуется web-программист, дизайнер, SEO-специалист, верстальщик ТРЕБОВАНИЯ: Отличные знания, опыт: CMS (joomla, др), HTML Знание: JavaScript, PHP, mySQL, HTML, CSS, графических закетов Приветствуются знания: Smarty, ...
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Только Санкт-Петербург и пригород!
Требуется веб-програмист в офис.
Требования:
- уверенное владение html/css, javascript, php, знание других языков будет плюсом;
- возможность работать с 9 до "упора" каждый будний день;
- аккуратный, читабельный код;
- высокая скорость работы;
- обязательность, ответственность.
Обязанности:
- разработка веб-сайтов под ключ;
- доработка/администрирование существующих проектов;
- разработка модулей и приложений для сайтов.
Условия:
- график 5/2;
- оплата два раза в месяц исходя из количества и качества выполненных работ;
- оклад + попроектная оплата.
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