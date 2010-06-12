Требуется программист на постоянную работу

Артем, профессионал своего дела. Четко и быстро выполняет поставленные задачи. Прекрасно разбирается в программировании. То, что предыдущий программист "заламывая руки" плакал и говорил, что не возможно сделать. Артем сделал за пол часа. Дает дельные советы. Были бы все такие программисты.