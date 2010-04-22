Приглашаю к сотрудничеству программиста

$500
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На долгосрочное сотрудничество необходим специалист по веб разработкам.

Сейчас стоит следующая задача:

на каждой странице сайта должна отображаться информация, которая берется автоматически с других сайтов. на странице, где нужно функционал перенаправить - есть конструктур, все объяснения в инструкции.

поставить на движок.

Срок - 10-12 дней. Оплата в 3 этапа:

- первая через 4 дня, но если увижу вразумительное начало (3000р)

- вторая еще через 4 дня, начало должно уже работать и сделана далее какая то часть работы (3000р)

- третья остальное время, окончание работы + тестирование на выявление ошибок, исправление (4000р).

Вся работа будет вестись сразу на площадке, которую предоставлю.

Стоимость проекта - 10000р.

Если работа будет закончена досрочно, то оплата увеличивается до 13000р.

Эту работу можно считать как тестовая, при прохождении которой будут заказы еще и еще. Мне нужен постоянный программист.

14 лет назад
redoctober
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)
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