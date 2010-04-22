Приглашаю к сотрудничеству программиста

Веб-студии трубуется ответсвенный программист для создания сайтов визиток, магазинов, порталов. Опыт написания движков для сайтов с высокой посещаемостью (10-20 тыс в сутки). Чем больше Знаний, умений, опыта - тем отдается наибольшее предпочтение, заказов много. Все ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На долгосрочное сотрудничество необходим специалист по веб разработкам.
Сейчас стоит следующая задача:
на каждой странице сайта должна отображаться информация, которая берется автоматически с других сайтов. на странице, где нужно функционал перенаправить - есть конструктур, все объяснения в инструкции.
поставить на движок.
Срок - 10-12 дней. Оплата в 3 этапа:
- первая через 4 дня, но если увижу вразумительное начало (3000р)
- вторая еще через 4 дня, начало должно уже работать и сделана далее какая то часть работы (3000р)
- третья остальное время, окончание работы + тестирование на выявление ошибок, исправление (4000р).
Вся работа будет вестись сразу на площадке, которую предоставлю.
Стоимость проекта - 10000р.
Если работа будет закончена досрочно, то оплата увеличивается до 13000р.
Эту работу можно считать как тестовая, при прохождении которой будут заказы еще и еще. Мне нужен постоянный программист.
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