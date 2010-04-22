Команда "Сайты под ключ"

На базе портала "Ривок" ( http://rivok.com ) создается отдел, который будет заниматься изготовлением сайтов, от простых шаблонных на том же Вордпрес и до более серйозных работ.

На даном этапе больше интересуют "универсалы" то есть люди, которые могут сделать сайт сами "под ключ".

Кому интересно - пишите в проект, в личку, на почту ([email protected])

От Вас:

- откуда

- что умете, что делали (примеры)

- контактная информация

Спасибо!