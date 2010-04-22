PHP программист и верстальщик в одном лице

Веб-студии трубуется ответсвенный программист для создания сайтов визиток, магазинов, порталов. Опыт написания движков для сайтов с высокой посещаемостью (10-20 тыс в сутки). Чем больше Знаний, умений, опыта - тем отдается наибольшее предпочтение, заказов много. Все ...
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Добрый день.
Есть много интерестных проектов.
Нужен человек который постоянно в сети.
График свободный - главное сроки и результат.
приветствуются навыки cms osCommerce, Joomla,WP
работа по проектная и оплата тоже
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