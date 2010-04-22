PHP программист и верстальщик в одном лице

Алексей, все сделал вовремя. правда сумма которую он назвал оказалась очень смешной. Ну нельзя себя так недооценивать :) Пришлось по моей инициативе подкорректировать в сторону увеличения (в 2.5 раза). Повторюсь специалист просто отличный, все изменения и корректировки внес вовремя. Надеюсь на ооочень продолжительное сотрудничество.