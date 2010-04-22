PHP программист и верстальщик в одном лице

$500
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок158 просмотров
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Добрый день.

Есть много интерестных проектов.

Нужен человек который постоянно в сети.

График свободный - главное сроки и результат.

приветствуются навыки cms osCommerce, Joomla,WP

работа по проектная и оплата тоже

PHP
14 лет назад
Mariana12345
Мариана 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
alekseyguriev
Алексей 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
Алексей, все сделал вовремя. правда сумма которую он назвал оказалась очень смешной. Ну нельзя себя так недооценивать :) Пришлось по моей инициативе подкорректировать в сторону увеличения (в 2.5 раза). Повторюсь специалист просто отличный, все изменения и корректировки внес вовремя. Надеюсь на ооочень продолжительное сотрудничество.
Проект завершен. Оплата поступила.
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