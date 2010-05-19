Нужен программист

Требования: Обязательно: * практический опыт использования PHP, MySQL и JavaScript - 2 года * знание технологий, языков и форматов: PHP, DHTML/CSS/JavaScript, XML, JSON, AJAX, оптимизация SQL-запросов * опыт ООП-разработки, понимание MVC-архитектуры * опыт работы с PHP- и JS- фреймворками * умение разбираться ...
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Здравствуйте, нужен человек хорошо знающий php, html, java.
Для выполнения разных заданий связаных с редактированием сайтов и созданием с нуля.
Оплата по факту и за каждое задание отдельно.
Обращайтесь по ICQ 629346603
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