Набирается проф. команда для веб-проекта

Есть желание работать над крупным проектом? Тогда это предложение для Вас, если вы высококвалифицированный специалист в своей области. Набирается команда на разработку крупного портала по автомобилям. Этот портал не просто какой-нибудь сайт, это будущая компания, которая будет рекламироваться по ТВ, в журналах и тд. Условия - регистрация в ООО и постоянная работа в команде.

Требуются:

- веб-программисты (высокая квалификация в области программирования PHP/.NET/Framework/JS)

З/П: 30 000 руб. в месяц на человека

- дизайнер (создание фирменного стиля компании, логотип, дизайн, верстка, flash-баннеры, плакаты и тд, регистрация торговой марки)

З/П: сдельная

- сеошник

З/П: ~10 000 - 30 000 руб. в месяц

Крайне желательно - место проживание - Санкт-Петербург.

Миссия:

-взаимопомощи на дорогах, в судах, перед сферой обслуживания, в госорганах и т.д

-взаимноинформирования,

-постановки и широкого обсуждения актуальных вопросов,

- и многое другое...

Краткое Описание сайта:

-стандартный механизм регистрации,

-ветвь содержащая статистику: число членов в любом разрезе, числи авто в любом разрезе(модель, марка, год выпуска, регион и т.д.),

- сервис типа ‘справочник’ в skype расширенный применительно к нашим задачам ,но существенно улучшенный,

-информационная часть(юридическая поддержка, медицинские обучающие ролики, служба помощи на дорогах,

-союзная жизнь: бонусные программы за помощь, конкурсы, лотереи,

-сравнительные характеристики приобретения и владения авто, рейтинги и т.д.

Примеры сайтов:

facebook.ru

imhonet.ru

Контакты:

ICQ#: 417-591-775

E-mail: [email protected]