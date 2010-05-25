Набирается проф. команда для веб-проекта

Требования: Обязательно: * практический опыт использования PHP, MySQL и JavaScript - 2 года * знание технологий, языков и форматов: PHP, DHTML/CSS/JavaScript, XML, JSON, AJAX, оптимизация SQL-запросов * опыт ООП-разработки, понимание MVC-архитектуры * опыт работы с PHP- и JS- фреймворками * умение разбираться ...
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Есть желание работать над крупным проектом? Тогда это предложение для Вас, если вы высококвалифицированный специалист в своей области. Набирается команда на разработку крупного портала по автомобилям. Этот портал не просто какой-нибудь сайт, это будущая компания, которая будет рекламироваться по ТВ, в журналах и тд. Условия - регистрация в ООО и постоянная работа в команде.
Требуются:
- веб-программисты (высокая квалификация в области программирования PHP/.NET/Framework/JS)
З/П: 30 000 руб. в месяц на человека
- дизайнер (создание фирменного стиля компании, логотип, дизайн, верстка, flash-баннеры, плакаты и тд, регистрация торговой марки)
З/П: сдельная
- сеошник
З/П: ~10 000 - 30 000 руб. в месяц
Крайне желательно - место проживание - Санкт-Петербург.
Миссия:
-взаимопомощи на дорогах, в судах, перед сферой обслуживания, в госорганах и т.д
-взаимноинформирования,
-постановки и широкого обсуждения актуальных вопросов,
- и многое другое...
Краткое Описание сайта:
-стандартный механизм регистрации,
-ветвь содержащая статистику: число членов в любом разрезе, числи авто в любом разрезе(модель, марка, год выпуска, регион и т.д.),
- сервис типа ‘справочник’ в skype расширенный применительно к нашим задачам ,но существенно улучшенный,
-информационная часть(юридическая поддержка, медицинские обучающие ролики, служба помощи на дорогах,
-союзная жизнь: бонусные программы за помощь, конкурсы, лотереи,
-сравнительные характеристики приобретения и владения авто, рейтинги и т.д.
Примеры сайтов:
Контакты:
ICQ#: 417-591-775
E-mail: [email protected]
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