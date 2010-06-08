Требуются услуги команды веб-разработчиков

На постоянную и ответственную, удаленную работу требуется слаженная команда (дизайнер, программист, верстальщик и координатор) для выполнения работ по созданию бизнес сайтов на joomla 1.5, для разработки интернет магазинов на Shop Script, для создание сложных веб проектов по индивидуальному ТЗ.

Основные требования:

- профессионализм в работе

- четкое соблюдение сроков

- хорошее портфолио

- слаженная команда

- адекватный координатор, который будет доступен в рабочее время и сможет оперативно отвечать на вопросы.

Условия работы:

- оплата по факту сдачи и тестирования проекта.

- оплата по wmz через безопасную сделку или заключение договора.

- при нарушении поставленных и утвержденных сроков, штраф -5% от суммы договора за каждый день простоя.

Фронт работ:

разработка дизайна сайтов и магазинов

верстка шаблонов под joomla

верстка шаблонов под shop-script

настройка и адаптация готовых шаблонов под joomla 1.5

программинг под joomla и shop-script

внесение информации (оплата по странично)