Требуется вебмастер в Одессе

Работайте у самого толстого заказчика всея Веблансера, товарища Mauser'а :)

Да, именно в Одессе. Работа не на удаленке. Серъезно. Суть в том, что бы заниматься развитием тематической сетки сайтов. Посему спрашиваю вебмастера, то есть человека знающего пусть понемногу, но всего. Будут приданы програмист(ы), дизайнер(ы), и просто расходные руки по мере необходимости.

Необходимые навыки:

- Базовый письменный английский, уровень нужен достаточный, что бы объяснять индусам задания, суметь самому нанять человека на крейглисте, суметь договорится о размещении рекламы с американцами.

- Понимание основ интернет рекламы и торговли (ну, какой же вы вебмастер без этого?)

- Как минимум базовые знания PHP, MySQL, линуксов-шмлинуксов, умение разобраться с мелкими скриптами и следить за выполнением заказанных больших.

- Пристойные знания html, javascript и прочего фронтэнда. Не требуется быть опытным девелопером, но знать что когда применять и почему и примерно как – надо. Уметь оценить чью-то работу. Быть в курсе какие девайсы исполняют флеш, какие не меняют кадрый в анимированном гифе и т.п.

- Опыт руководящей работы приветствуется. Управления проектом и т.п.

- Знание темной стороны силы, то есть к примеру что такое joe job вы должны знать без заглядывания в википедию.

- Понимание основ работы поисковиков. Если вам надо объяснять что такое google maps и чем он отличается от google sitemaps – вы не туда попали.

- Опыт работы или хотя бы хорошее представление об устройствах социальных сетей. Nota Bene: Нет, многолетний звиздежь на форумах и сранье в коментах на удаве к таковому не относится.

- Хотя бы примитивный художественный вкус. От вас не требуется быть дизайнером, но видеть что некий сайт уродлив – надо.

- Приличный уровень работы с интерфейсами. Вы должны уметь рисовать скетчи интерфейсов для дальнейшей работы.

Из желательных навыков

- Все вышеперечисленное на более приличном уровне

- Опыт работы со фрилансерами, особенно западными, особенно по контенту. *Индия и Филипины считаются условно западом.

Работа в офисе, в Одессе, официально (ну поначалу можно и в темную, но в конце концов все равно надо будет официально оформиться).

Надо иметь рекомендации с прежнего места работ(ы). Совершенно необходимо иметь портфолио прошлых проектов.

Зарплата определяется по результатам собеседования, номинируется в долларах, измеряется 4-х значными цифрами. Это большой диапазон, знаю. Но точное значение будет определяться по результатам собеседования.

Обращаться с чем-то вроде резюме и/или письмом на hr (собачко) shopxml (точко) com.

ПыСы: если знаете кого-то подходящего под описание, но не местного – не затруднит ли передать?

ПыПыСы: нет, работа не с www.xmlshop.com, хотя и рядом.