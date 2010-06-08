Требуются разработчики сайтов

СТУДИЯМ И ФИРМАМ - БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. РЕЗЮМЕ ОТСЫЛАТЬ НА [email protected] --------- Для разработки и продвижения web-сайтов, требуется web-программист, дизайнер, SEO-специалист, верстальщик ТРЕБОВАНИЯ: Отличные знания, опыт: CMS (joomla, др), HTML Знание: JavaScript, PHP, mySQL, HTML, CSS, графических закетов Приветствуются знания: Smarty, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведется набор на вакансии:
- Дизайнер
- Верстальщик HTML
- Программист PHP+MySQL
- Программист Javascript
Знание CMS и фреймворков приветствуется
Удаленная работа. График свободный. Регулярное поступление проектов. З/п договорная (в зависимости от проекта). Частый онлайн!
Очень желательно!!! опыт работы в команде, опыт выполнения сайтов под ключ!!!
Присылайте свои резюме и расценки на skycomp.uagmail.com
Наличие портфолио обязательно!!!
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