Ищем программиста в команду

СТУДИЯМ И ФИРМАМ - БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ. РЕЗЮМЕ ОТСЫЛАТЬ НА [email protected] --------- Для разработки и продвижения web-сайтов, требуется web-программист, дизайнер, SEO-специалист, верстальщик ТРЕБОВАНИЯ: Отличные знания, опыт: CMS (joomla, др), HTML Знание: JavaScript, PHP, mySQL, HTML, CSS, графических закетов Приветствуются знания: Smarty, ...
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Нужен надежный php-программист в команду из 4-х человек для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно.
Требования:
- Знание PHP, MySQL, JS (Ajax), CodeIgniter, Smarty, jQuery
- Умение быстро разбираться в чужом коде сложного проекта
- Валидная верстка (время от времени)
- Опыт работы командной работы через SVN и RedMine
- Обязательно наличие прямой стабильной связи 9 часов в течение рабочей недели (предпочтительно Skype)
- Ответственность, самоорганизованность, забота о своей репутации, способность несколько раз проверять свою работу перед тем, как отправлять ее в общий девелоперский котел, умение сопровождать создаваемый код понятными комментариями, а также вносить необходимые записи в WiKi проекта.
Бонусы:
- Рост дохода в случае проявления стабильно успешных результатов, хорошие бонусы по прохождению milestone'ов проекта В СРОК
- Возможность подключения на дополнительные проекты и в перспективе - координация работы команды девелоперов
Работа и взаимодействие членов команды четко структурировано в RedMine, поэтому необходимо быть готовым к внедрению в команду с устоявшимися традициями, правилами.
Перечень задач и подробная информация о проекте будет предоставлена дополнительно после предварительного отбора.
Часовой пояс - мск
Оплата преимущественно Я.Деньгами, возможно, Вебмани, банковский перевод.
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