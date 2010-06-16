Ищем программиста в команду

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок201 просмотр
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Нужен надежный php-программист в команду из 4-х человек для постоянной поддержки и развития разросшегося проекта. Удаленно.

Требования:

- Знание PHP, MySQL, JS (Ajax), CodeIgniter, Smarty, jQuery

- Умение быстро разбираться в чужом коде сложного проекта

- Валидная верстка (время от времени)

- Опыт работы командной работы через SVN и RedMine

- Обязательно наличие прямой стабильной связи 9 часов в течение рабочей недели (предпочтительно Skype)

- Ответственность, самоорганизованность, забота о своей репутации, способность несколько раз проверять свою работу перед тем, как отправлять ее в общий девелоперский котел, умение сопровождать создаваемый код понятными комментариями, а также вносить необходимые записи в WiKi проекта.

Бонусы:

- Рост дохода в случае проявления стабильно успешных результатов, хорошие бонусы по прохождению milestone'ов проекта В СРОК

- Возможность подключения на дополнительные проекты и в перспективе - координация работы команды девелоперов

Работа и взаимодействие членов команды четко структурировано в RedMine, поэтому необходимо быть готовым к внедрению в команду с устоявшимися традициями, правилами.

Перечень задач и подробная информация о проекте будет предоставлена дополнительно после предварительного отбора.

Часовой пояс - мск

Оплата преимущественно Я.Деньгами, возможно, Вебмани, банковский перевод.

14 лет назад
LoginovInvestmen
Логинов 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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