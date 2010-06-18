Веб-мастер

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок302 просмотра
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Требуется в аутсорсинговую веб-студию

http://alfa-vit.ru/

Удаленная, постоянная работа для уверенного профессионала с опытом от 3 лет

Обязательные навыки:

1. верстка Joomla/Joostina + компоненты/модули/плагины установка и настройка

2. DLE; WP; Drupal; на уровне "подправить"

3. Руками ПХП+МУСКЛ на уровне "подправить"

Условия:

1. З/плата от $800 /мес (чистыми, полная ставка) в зависимости от навыков и быстродействия

2. Выплаты 2 раза в месяц

3. Отпуск и т.п. не оплачивается

4. Исп. срок 1 месяц, з/плата на исп. срок от $600

5. Коммуникации через скайп устно в интервале 10.00-18.00 Москва

Кто полностью соответствует требованиям и полностью согласен на условия, пожалуйста, сразу резюме и ссылки на портфолио на avs999 собак яндекс РУ

Только на мэйл - по др. каналам не контактирую

PS

Помимо проф. навыков в резюме принято сообщать персональные данные.

Фото приветствуется.

13 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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