Мастер по созданию магазинов на WebAsyst

Для разработки интернет-проекта требуется опытный программист php, mysql, хорошо знающий фреймворки или CMS Drupal 6. Бюджет – до 60000 руб. (по договоренности) Примеры своих работ просьба направлять по эл. адресу: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиваю мастера по созданию магазинов на WebAsyst.
От вас:
- Ссылки на 3-5 реализованных вами проектов
- Цена в среднем за проект (Вёрстка и установка!!!Без дизайна!!!)
- Цена за наполнение 1000/2000/5000 товаров (Если берётесь за такое конечно)
- Контакты
НЕ писать!!!
- У кого есть отрицательные отзывы
- У кого нет отзывов
- Меньше 6 месяцев на проекте
Предпочтение отдаю лучшему сочетанию цена+качество.
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