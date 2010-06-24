Нужен PHP программист

Нужен программист

Знание ZendFramework, ORM Doctrine, jQuery, jQueryUI, HTML CSS (обязательно). Отбор по портфолио + собеседование. Ссылки на портфолио или само портфолио высылайте на e-mail: [email protected] З\П 250$ - это на испытательный срок. Потом с увеличением. Зависит от того насколько хорошо вы будете работать в паре со вторым программистом. Нужен человек из Беларуси.