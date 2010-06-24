Требуется программист

Работайте у самого толстого заказчика всея Веблансера, товарища Mauser'а :) Да, именно в Одессе. Работа не на удаленке. Серъезно. Суть в том, что бы заниматься развитием тематической сетки сайтов. Посему спрашиваю вебмастера, то есть человека знающего ...