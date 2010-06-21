Требуется PHP разработчик на полный день

ОБЯЗАННОСТИ • Создание и продвижение нового социального сервиса компании; • Организация и контроль проектной деятельности в рамках проекта; • Изучение идеи проекта, подготовка концепции, определение плана мероприятий и бюджета для вывода продукта на рынок, тестирование продукта аудиторией; • Сопровождение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно ищется PHP разработчик на постоянную работу.
Работа удаленная на американскую компанию.
Требования:
PHP + MySQL
знания ООП
Joomla
OsCommerce
Приветствуется знание Magento
Обязательное условие -- знание английского.
Понедельная ставка.
$180.00 -- недельная ставка для пробного периода, который составит 2 недели. Позже будет увеличена
По вопросам обращаться
ICQ: 480997895
В личку и ко мне в аську не стучать.. не отвечу. Пишите только на ICQ приведенный выше.
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