Требуется PHP разработчик на полный день

$750
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Срочно ищется PHP разработчик на постоянную работу.

Работа удаленная на американскую компанию.

Требования:

PHP + MySQL

знания ООП

Joomla

OsCommerce

Приветствуется знание Magento

Обязательное условие -- знание английского.

Понедельная ставка.

$180.00 -- недельная ставка для пробного периода, который составит 2 недели. Позже будет увеличена

По вопросам обращаться

ICQ: 480997895

В личку и ко мне в аську не стучать.. не отвечу. Пишите только на ICQ приведенный выше.

PHP
13 лет назад
ilyk
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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