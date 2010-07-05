Специалист по Drupal

Нужен программист Знание ZendFramework, ORM Doctrine, jQuery, jQueryUI, HTML CSS (обязательно). Отбор по портфолио + собеседование. Ссылки на портфолио или само портфолио высылайте на e-mail: [email protected] З\П 250$ - это на испытательный срок. Потом с увеличением. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки интернет-проекта требуется опытный программист php, mysql, хорошо знающий фреймворки или CMS Drupal 6.
Бюджет – до 60000 руб. (по договоренности)
Примеры своих работ просьба направлять по эл. адресу: [email protected]
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