Поиск команды для долгосрочного сотрудничества

Добрый всем день.

Нужна команда для долгосрочного сотручничества в раписании Flash сайтов по приемлемым ценам или на Jquery (но чтобы выглядело как Flash)

Сайтов будет заказываться минимум 10 в месяц. Сайты будут по функционалу похожими.

Сайты будут похожими на сайты:

http://artdesignsgroup.com/index2.php

и

http://www.victorzerga.com/

в рассмотрении будут иметь приоритет те работодатели чьи портфолио будут походи на данные сайты по стилю.

Ваше портфолио высылайте в личку

Жду.