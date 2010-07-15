Требуется Web-Developer (PHP, MySQL, CSS, jQuery)

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Государственной организации на постоянную работу требуется веб-разработчик, для реализации внутренних веб-проектов. Опыт работ в разработке сайтов от 2х лет приветствуется. Желательно хорошо разбираться и уметь писать модули и плагины для Wordpress и Joomla.

Здание в центре города (пл. Независимости). Дружный, молодой коллектив.

Остальные подробности при личной встрече.

Резюме отправлять по адресу [email protected]

PHPMySQLCSSjQuery
13 лет назад
dkddesign
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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