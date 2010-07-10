Работа в команде

Ищу людей для создания команды и длительного взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет не о подрядах, а о создании команды для совместной реализации проектов, постоянной работы под общим брендом дизайн-студии, а в дальнейшем — совместное создание собственных старт-апов. Нужны люди, у которых есть интерес создавать что-то качественное и свое в команде.

Сейчас у меня есть постоянный пул заказов на разработку сайтов «под ключ». Проекты разнообразные (от визиток до порталов). На разных языках: русский, английский, немецкий, арабский; одноязычные или несколькоязычные. Делаем на Wordpress (простые) или Drupal (простые и сложные). Рассматриваются и другие аргументированные варианты CMS.

Сейчас в команде есть 1 дизайнер (я), 2 верстальщика, 1 флешер. Нужны — 1-2 программиста и дизайнер-технарь.

Для программистов:

Важен опыт работы с CMS Drupal и Wordpress. Опыт написания собственных скриптов и модулей. Опыт работы с Javascript/AJAX Frameworks (jQuery или другие). Знание английского языка на уровне понимания технической документации — обязательно.

Для дизайнера:

Мне нужен, скорее, технарь. Т.е. из предварительных эскизов или вайрфреймов дорабатывать макеты до состояния, которое можно показать клиенту. Внимание к мелочам. Любовь к пикселям. Умение приводить картинки из Гугла в красивый и продаваемый вид. Умение рисовать красивые иконки и кнопки — несомненный плюс. Понимание различий между зарубежным и русским веб-дизайном. Осознанное использование новых тенденций.

Теперь о схеме работы:

Часы работы выбираете сами (день-вечер или вечер-ночь). Контактируем по скайпу (текстом, иногда голосом) и по телефону. Весь процесс работы фиксируем через систему управления проектами.

Оплата банковским переводом (Contact, Unistream, PrivatMoney), для жителей Украины возможно прямое зачисление на карту Приватбанка.

Предоплата только проверенным проектами лицам. Своевременную оплату гарантирую.

На ближайшее время могу обеспечить объемом ~ $1000/месяц на каждого человека в команде (по проектная оплата) при постоянной загруженности. В перспективе — больше.

Ваши рассказы о себе в вольной форме (роботам — отбой). Обязательно ссылки на портфолио или выполненные проекты. Ответы меньше 2х абзацев принципиально рассматривать не буду — цените, пожалуйста, свое и мое время.

Спасибо.