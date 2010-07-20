Удаленный программист Java spring mvc + mysql

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Требуется java программист для нового проекта. Проект большой но не сложный. Пишите на емаил: [email protected] или обрасчайтесь по скайпу: nadya_19149

MySQL
13 лет назад
nadya_19149
48 летСША
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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