Руководитель интернет-проекта

Разыскиваю мастера по созданию магазинов на WebAsyst. От вас: - Ссылки на 3-5 реализованных вами проектов - Цена в среднем за проект (Вёрстка и установка!!!Без дизайна!!!) - Цена за наполнение 1000/2000/5000 товаров (Если берётесь за такое конечно) - Контакты НЕ писать!!! - ...