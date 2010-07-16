Руководитель интернет-проекта

Государственной организации на постоянную работу требуется веб-разработчик, для реализации внутренних веб-проектов. Опыт работ в разработке сайтов от 2х лет приветствуется. Желательно хорошо разбираться и уметь писать модули и плагины для Wordpress и Joomla. Здание в центре ...
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Европейская компания ищет кандидата для создания русскоязычного сайта компании (интернет-магазина).
Внимание! Работа в офисе компании - частичная занятость (так же возможен, но не желателен вариант с удаленной работой).
Обязанности:
1. работа с группой специалистов для создания русскоязычного сайта компании
2. развитие стратегии присутствия компании в российском on-line сообществе
3. организация и координация работы специалистов по созданию сайта.
Требования:
1. опыт работы по созданию сайтов
2. опыт управления интернет-проектами
3. свободный английский язык (обязательно!)
4. грамотный русский язык
5. желателен опыт в маркетинге (или маркетинговое образование)
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